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Омская школьница попыталась избавиться от беременности и воткнула себе в живот острый нож
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Омская школьница попыталась избавиться от беременности и воткнула себе в живот острый нож 

РИА «ФедералПресс» 33 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Резонансный случай, взбудораживший общественность, произошел в столице Прииртышья на прошлой неделе. В местную больницу доставили 17-летнюю девушку, находящуюся примерно на 26 неделе беременности. Жительница одного из поселков Омской области, придя в себя, сообщила врачам, что случайно упала на нож и в результате получила колото-резаную рану брюшной полости с проникновением в матку. Однако по характеру ран медики предположили, что непутевая будущая мать, вероятно, пыталась таким образом избавиться от нежелательной беременности.
К счастью, врачам удалось спасти не только девушку, но ребенка. Как сообщает портал «Вечерний Омск», девушка воспитывается в благополучной семье, но об отце ребенка пострадавшая говорить отказалась.
Не менее шокирующий случай произошел два года назад в Санкт-Петербурге. Там, местная жительница пыталась убить свою беременную дочь, которая в момент преступления находилась на девятом месяце беременности. По счастливой случайности травма оказалась несерьезной, и все закончилось благополучно.
Фото: pixabay.com.
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