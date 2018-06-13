Омская школьница попыталась избавиться от беременности и воткнула себе в живот острый нож

Резонансный случай, взбудораживший общественность, произошел в столице Прииртышья на прошлой неделе. В местную больницу доставили 17-летнюю девушку, находящуюся примерно на 26 неделе беременности. Жительница одного из поселков Омской области, придя в себя, сообщила врачам, что случайно упала на нож и в результате получила колото-резаную рану брюшной полости с проникновением в матку. Однако по характеру ран медики предположили, что непутевая будущая мать, вероятно, пыталась таким образом избавиться от нежелательной беременности.

К счастью, врачам удалось спасти не только девушку, но ребенка. Как сообщает портал «Вечерний Омск», девушка воспитывается в благополучной семье, но об отце ребенка пострадавшая говорить отказалась.

Не менее шокирующий случай произошел два года назад в Санкт-Петербурге. Там, местная жительница пыталась убить свою беременную дочь, которая в момент преступления находилась на девятом месяце беременности. По счастливой случайности травма оказалась несерьезной, и все закончилось благополучно.

Фото: pixabay.com.