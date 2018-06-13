Российский лимузин Путина оказался «тихоходом»

На новом отечественном лимузине марки Aurus установлены грузовые шины с относительно скромными скоростными характеристиками. Об этом сообщил портал «Колёса.ру».

Не секрет, что президентский лимузин Aurus комплектуется покрышками бренда «Кама». Характеристики этих шин стали известны лишь сейчас. По данным источника, автомобиль оснащается отечественными изделиями типоразмера 255/55 R20C. К такому выводу журналисты пришли после тщательного изучения официальных фотографий машины, размещённых на сайте Кремля. Это обычные грузовые шины, которые подверглись модернизации.

По словам директора по маркетингу нижнекамского ТД «КАМА» Андрея Бутона, данные покрышки имеют цельнометаллокордную конструкцию, которая в нашей стране используется исключительно в производстве грузовых шин. Каркас и брекер данного изделия выполнен из стальной проволоки, сплетённой в сетку. Эта технология существенно увеличивает прочность колёс и их ходимость. Покрышки Кама 255/55 R20C имеют радиальную конструкцию и индекс скорости «Т». Иными словами, максимальная безопасная скорость движения на них не превышает 190 км/ч. Применить данные изделия на президентском лимузине пришлось по причине их высокой грузоподъёмности — нагрузка на каждое колесо может достигать 1 900 кг. О дополнительной степени защиты отечественных шин ничего не сообщается.

Отметим, что лимузины глав других государств по скоростным характеристикам существенно превосходят лимузин Путина. К примеру, Cadillac Дональда Трампа снабжён легковыми шинами производства GoodYear с кевларовой кордовой прослойкой, которую сложно прострелить. Европейские главы государств перемещаются в пространстве на Mercedes-Benz S-Klasse и Audi A8 с легковыми шинами, снабжёнными технологией Runflat. Mercedes-Benz Pullman может свободно разгоняться и до 250 км/ч.

По всей видимости, в случае с президентским лимузином Aurus выбор в пользу «медленных» грузовых шин обусловлен крайне высокой массой бронеавтомобиля и отсутствием альтернатив российского производства.