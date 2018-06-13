Сделать Челябинск удобным для жизни. Что нам мешает?

Можно ли назвать Челябинск городом удобным для жизни? Большинство горожан ответят на этот вопрос отрицательно. Причём одинаковую оценку дадут как автомобилисты, так и велосипедисты, и пешеходы. Заметим, что у Челябинска есть всё для того, чтобы стать комфортным городом. Здесь сохранился уникальный лесопарк, в окрестностях находится сразу несколько озёр. Наконец, дорожная революция, что бы про неё ни говорили, позволила создать сеть широких улиц и дорог — предмет зависти со стороны соседнего Екатеринбурга, который привык смотреть на Челябинск свысока.

Что же тогда нам мешает?

Как поступили в Лондоне и Мехико

Мешает, как оказывается, многое. Прежде всего, ошибки в проектировании — как крупных объектов городской инфраструктуры, так и мелких.

Инженер-строитель по образованию, автор и лидер проекта «Челябинский урбанист» Лев Владов давно занимается этой проблемой.

«Надо тактически, по месту решать проблемы. Начать с базовых потребностей — чтобы человек, дошёл до остановки, не прыгая по бортикам и не огибая лабиринты из киосков и фонарных столбов, а это сплошь и рядом! — говорит Лев Владов. — Это не только городская среда, это и экономика. Чем активнее люди гуляют, чем больше у них таких мест, тем больше различных магазинчиков, заведений. Давно известно, что пешеход тратит больше, чем автомобилист. И в 9 раз инфраструктура для автомобилей дороже, чем для общественного транспорта».

Весьма решительно настроен «Челябинский урбанист» и к проблеме пробок и парковочных мест:

«В Челябинске был специалист из Лондона, который сказал: «При такой численности населения и ширине дорог, у вас вообще не должно быть пробок! А проблема города в том, что у вас нет профессионалов, которые бы отрегулировали движение транспорта». Но далеко не все резоны автомобилистов надо принимать. Особенно по поводу парковок. Я выложил интервью мэра Боготы, столицы Колумбии, который правильно сказал: «Спрашивать, где мне ставить своё авто, это всё равно, что интересоваться — я, мол, купил одежду, и где мне её теперь хранить?». Это твоё имущество, ты и решай, где ставить. Но не в ущерб другим. И если поставишь авто не у самого подъезда, как у нас привыкли, а в нескольких десятков метров от него — ничего страшного, пройдешься пешком, для здоровья полезно»!

Плюсы для пешеходов и экологии

Надо сказать, что вопросы транспортных пробок и нехватки мест для парковки — одни из самых актуальных для Челябинска.

Споров тут много. Пешеходы жалуются, что машины ставят на газонах и тротуарах, а автомобилисты оправдываются тем, что парковок просто не хватает. Ситуацией пользуются эвакуаторы. Сейчас в Челябинске уже более 80 мест, с которых эвакуируют автомобили.

ГИБДД Челябинска поясняют, что эвакуаторы работают совместно с сотрудниками Госавтоинспекции в режиме патрульно-надзорной функции. Каких-то конкретных графиков или маршрутов у службы эвакуации нет.

«Есть места, где стоят знаки, запрещающие парковку. Если эвакуатор там проезжает и видит машину, он её обязательно заберёт. В крупных городах России давно и успешно реализуются проекты по организации платного парковочного пространства, — пояснил заместитель начальника управления ГИББД по городу Челябинску Алексей Горшков . — Скоро такой проект будет реализован и в Челябинске. Его конечная цель — пересадить людей с личных авто на общественный транспорт».

Введение платных парковок для разгрузки центра города — это тоже мировой опыт. Хотя, откровенно говоря, во многих странах действуют намного жёстче — вводят, например, ограничение движения для автотранспорта в зависимости от номеров — для определённых цифр отводят свои дни недели для движения. Пионером тут стал Лондон. Но интересно, что такой подход применяют не только развитые страны — скажем, в столице Мексики пойти на такие меры заставили километровые пробки.

Плюсы тут не только для пешеходов, но и для экологии, да и сами автомобилисты будут в выигрыше — не надо наматывать круги, чтобы припарковаться. А с развитием в городе общественного транспорта «пересадка» с личного автомобиля на автобус или троллейбус будет уже не столько болезненной. Тем более, что слова о необходимости развития общественного транспорта в Челябинске в последнее время все чаще звучат от представителей местной власти.

Комплексный подход к вопросу развития системы городского общественного транспорта обсуждался, в частности, на одном из недавних заседаний областного оргкомитета по подготовке Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС-2020, которое провел губернатор Челябинской области Борис Дубровский . Одно из высказанных предложений — перевести общественный транспорт на газомоторное топливо, что позволит повлиять на экологическую ситуацию в Челябинске. Рабочую группу по этому вопросу возглавит министр экономического развития области Сергей Смольников

Кроме того, в начале июня обсуждался проект монорельсового транспорта, предложенный городу представителями Южной Кореи. Инициаторы проекта предлагают построить монорельсовые пути общей протяженностью 125 км, которые охватят весь Челябинск, а также соединят его с Копейском и аэропортом Баландино. По словам заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта области Александра Филиппова, монорельс является одним из наиболее приемлемых для Челябинска вариантов и позволит разгрузить транспортные потоки.