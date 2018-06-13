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Городской автопарк Одессы пополнился новыми белорусскими троллейбусами
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Городской автопарк Одессы пополнился новыми белорусскими троллейбусами 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
В рамках заключенного с белорусским производителем «Белкоммунмаш» соглашения, в Одессу поступила очередная партия троллейбусов, состоящая из четырех машин модели БКМ-321. Всего контракт предусматривает поставку 47 единиц такой техники, сообщает «Думская». Работать новые троллейбусы будут на маршрутах №7 и №10. Напомним, что предыдущая партия из шести машин пополнила одесский городской автопарк совсем недавно — в конце мая.
Помимо этого, по маршруту №2 начал курсировать обновленный троллейбус «Троллза», купленный еще в 2009 году. Машине сделали капитальную реставрацию кузова, поменяли интерьер и покрасили в символичные городские цвета современными яркими, насыщенными и долговечными лакокрасочными средствами.
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