Ещё
В томской области стражи порядка приняли участие в велопробеге, посвященном Дню России
Далее:
Читайте также:
Ещё

В томской области стражи порядка приняли участие в велопробеге, посвященном Дню России 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Традиционный велопробег в честь Дня России состоялся в Парабельском районе. Цель спортивной акции — пропаганда здорового образа жизни, патриотизма среди жителей района и безопасности дорожного движения.
Перед началом мероприятия сотрудники полиции провели профилактическую беседу с участниками заезда, в которой рассказали о необходимых мерах безопасности, условных жестах велосипедистов, правилах следования в колонне.
В ходе проверки технической исправности своих «двухколесных коней», спортсмены совместно с полицейским вспомнили навыки безопасного поведения велосипедистов на дороге.
В сопровождении патрульных автомобилей ГИБДД участники велопробега отправились в путь. Велоколонна проехала расстояние от деревни Чигары до деревни Парабель. Такие марафоны объединяют людей, дают возможность испытать себя на прочность и напоминают о необходимости ведения здорового образа жизни.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Сотрудники орловской Госавтоинспекции посещают пришкольные лагеря, чтобы напомнить детям о правилах безопасности на дорогах В Архангельске в рамках празднования Дня России состоялось торжественное вручение первых паспортов жителям города В подмосковном Клину полицейские и общественники провели акцию «Безопасный двор»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая смерть на Крымском мосту209
Набиуллина похоронила дешевый бензин339
Серьезная авария произошла в Москве2
Kia пообещала выпустить новый бюджетный кроссовер
На Крымском мосту установлен новый рекорд
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:56
Полиция вскрыла авто огнетушителем
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:40
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу
Автоновости
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
02:14
Порнотакси угнали в Лондоне
Автоновости
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение