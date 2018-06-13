В томской области стражи порядка приняли участие в велопробеге, посвященном Дню России

Традиционный велопробег в честь Дня России состоялся в Парабельском районе. Цель спортивной акции — пропаганда здорового образа жизни, патриотизма среди жителей района и безопасности дорожного движения.

Перед началом мероприятия сотрудники полиции провели профилактическую беседу с участниками заезда, в которой рассказали о необходимых мерах безопасности, условных жестах велосипедистов, правилах следования в колонне.

В ходе проверки технической исправности своих «двухколесных коней», спортсмены совместно с полицейским вспомнили навыки безопасного поведения велосипедистов на дороге.