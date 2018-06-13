Как избежать штрафа при выезде из аэропорта Саранска

До старта самого масштабного спортивного события этого лета — Чемпионата мира по футболу-2018 — остался всего день. 14 июня все российские города-участники официально откроют свои объятия для туристов со всего мира. Одним из городов, который примет матчи мундиаля, стал Саранск — столица Республики Мордовия, самый малонаселённый город-организатор ЧМ-2018.

В связи с проведением турнира здесь построили стадион — «Мордовия Арена». Если вы решили добраться до оранжевой арены, напоминающей большой мандарин, на арендованной машине или воспользоваться услугами такси, вы можете столкнуться с неприятной проблемой при выезде в город.

Всё дело в мудрёной дорожной разметке, которую даже опытные водители не сразу могут разгадать. Корреспондент News.ru, воспользовавшись услугами такси, не проехал и 200 метров, как автомобиль был остановлен сотрудником ГИБДД за грубое нарушение правил при выезде из терминала. Служитель порядка потребовал штраф в размере пяти тысяч рублей, а в случае повторного нарушения пригрозил лишением прав на полгода. Однако, благодаря вмешательству корреспондента, проблему удалось решить, и водитель остался при своих кровных.

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Стоит отметить, что на территории парковки аэропорта не было даже банальных указателей, поэтому как-то кощунственно выписывать достаточно крупный штраф и угрожать конфискацией водительских прав человеку, которому просто не объяснили, как работает новая разметка.

Чтобы избежать подобных инцидентов, не поленитесь спросить, как выезжать из терминала. По крайней мере, так посоветовал сотрудник ГИБДД: «Надо было спросить!», — сказал он.

Информирование населения всегда является проблемой во время проведения крупных соревнований. Особенно если речь идёт об огромных количествах новшеств, которые ворвались в размеренный быт россиян. Так что будьте готовы, что вы можете оказаться случайной жертвой чьей-то технической недоработки.