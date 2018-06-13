Призрачные рейсы. Как быть, если рейсовый автобус как бы есть, а вроде нет

Возможно, в населенный пункт приедет скорая помощь, по утрам заезжает автобус, чтобы отвезти детей в школу в соседнее село. Но вот взрослым людям уже не так просто добраться по своим делам в райцентр. Автобус в лучшем случае ходит мимо села раз или два в неделю. В худшем — общественный транспорт кое-где не видели уже несколько лет.

Пешком, на такси, на попутках

В редакцию « АиФ Оренбург » обратился житель села Павло-Антоновка Тоцкого района. По словам Андрея последние два года к ним из райцентра не приезжает автобус. В селе проживает 380 человек. До районного центра, где находятся поликлиники, социальные службы, магазины — 14 км.

Раньше транспорт по расписанию ездил каждый день. Потом — несколько раз в неделю. А два года назад рейсы прекратились вовсе.

Чтобы добраться от села до трассы, нужно проехать четыре километра по грейдеру, а потом еще десять — до районного центра Тоцкое.

В теплое время года народ идет пешком до трассы, а там ловит попутку. Зимой или в распутицу это сделать гораздо труднее.

Таксисты за дорогу длиной 14 километров от села до райцентра берут 350-400 рублей в один конец. Столько же, сколько стоит билет из Тоцкого до Оренбурга. А это уже 210 километров.

Однако глава района Тоцкого Владимир Ковешников заверил нас, что автобус в село Павло-Антоновку ходит два раза в неделю. При этом в беседе с журналистом «АиФ Оренбург» оговорился, что дал поручение главе сельсовета урегулировать вопрос. Что же нужно регулировать, если все, по его словам, в порядке?

К проблемам приспособились

Предприятие, которое раньше обслуживало общественный транспорт Тоцкого района, получало субсидию, «Газели» обслуживали сельчан бесперебойно. Но руководство не обновляло автопарк, и несколько лет назад организация ушла с рынка. Без транспорта остался весь район. Обслуживание взяло на себя МУП «Тоцкий коммунальник».

«К нам с утра подходят люди и спрашивают, еду я или нет в райцентр. Я сам возил — то рожать, то по другим делам. Сейчас ко мне практически никто не обращается. Проблема остро не стоит. Люди кооперируются и ездят друг с другом на своих машинах, — прокомментировал глава Павло-Антоновского сельсовета Николай Трусов . — У нас 154 двора. В 2000 году в частном пользовании в Павло-Антоновке было около 20 автомобилей. Сейчас 86. И что получается? Приходит автобус — никого нет. Теперь если жители не оставили заявки, то транспорт не поедет. Сколько раз было — водитель заедет, а на остановке пусто. Он разворачивается — и назад. Конечно, это проблема. Но у меня нет полномочий организовать работу перевозчиков.

В «Тоцком коммунальнике» контролер Елена Половникова, как и глава района, заверила, что автобус в Павло-Антоновку ездит два раза в неделю: по вторникам и четвергам. Странно, что в селе об этом ничего не знают и продолжают добираться сообща или на такси за большие, по меркам деревенских жителей, деньги. Можно предположить, что рейсы на предприятии утверждены, но водители проезжают мимо. Также не ясна ситуация с заявками жителей на транспорт: приедет ли в село автобус, если его будут ждать, к напримеру, всего три пассажира?

Подобная проблема существует и в селе Анатольевка Октябрьского района. От села по грейдеру до трассы — четыре километра, по трассе до райцентра — еще 20. Жители добираются либо с односельчанами, либо со старостой, либо на попутках. Кажется, и сами сельские жители, и главы муниципальных образований не видят в этом никакой проблемы. Потому что, во-первых, привыкли, а во-вторых, понятия не имеют, как изменить ситуацию.