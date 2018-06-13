Выбираем сами. Что по желанию уральцев закатают в асфальт

К концу 2018 года более половины дорог Екатеринбургской агломерации приведут в нормативное состояние. Указание об этом дал губернатор.

Гостевой маршрут

Автомобильная дорога «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов», она же Серовский тракт, имеет высокую социальную значимость. Она соединяет мегаполис с кольцевой автодорогой и севером Свердловской области, одновременно являясь гостевым маршрутом. Кроме того, эта важная транспортная артерия играет большую роль в маятниковой миграции горожан. Тракт представляет собой шесть полос движения — три в прямом направлении и три в обратном.

Но из-за огромной нагрузки — а это несколько десятков тысяч автомобилей в сутки — многие участки дороги пришли в неудовлетворительное состояние. На полотне возникли ямы, колеи, выбоины. Всё это делало движение по тракту небезопасным.

Сегодня на Серовском тракте интенсивно ведутся ремонтные работы. Рабочие укладывают щебёночно-мастичную асфальтобетонную смесь. На прошлой неделе во время инспекции сотрудники лаборатории Управления автодорог региона взяли керн и измерили толщину выравнивающего слоя и покрытия. Все они соответствуют проектным показателям.

Также специалисты взяли пробы асфальта. Они поступят в лабораторию контроля качества, где определят коэффициент уплотнения и водонасыщения. До 2020 года планируется привести в нормативное состояние участок тракта протяжённостью 16,7 км. Из них 10 километров будет отремонтировано уже в нынешнем году.

Глас народа

правительстве Свердловской области акцентируют внимание, что Серовский тракт ремонтируется на деньги, выделенные региону по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги».

«Проект стартовал в прошлом году и продлится до 2025 года, — рассказал начальник Управления автомобильных дорог Свердловской области Вячеслав Данилов . — К этому времени планируем привести в нормативное состояние не менее 85% дорог Екатеринбургской агломерации. По итогам прошлого года мы привели в порядок 34%, а в нынешнем доведём этот показатель до 52%. На первом этапе мы проводим малозатратные работы. Но уже в следующем году стартуют проекты капитальных ремонтов, а ближе к 2025-му начнём заниматься реконструкцией и строительством дорог».

«Технологии отработаны годами, у организаций есть современный парк машин и механизмов, — считает президент ассоциации «Предприятия дорожной отрасли Урала» Николай Хамицевич.

Важный момент: по поручению губернатора Евгения Куйвашева при формировании перечня объектов для приоритетного проекта широко использовался «глас народа», то есть данные, полученные от уральцев. Специально для учёта общественного мнения было разработано мобильное приложение «Монитор ЕК». Оно позволяет в два клика на смартфоне или планшете создать сообщение о недостатках дорожного полотна и отправить его специалистам. Достаточно сфотографировать яму, колею, трещину, добавить комментарий и отправить сообщение.

При помощи геоданных фотографии определяется владелец автодороги, и сигнал направляется в работу соответствующему подразделению. Приложение бесплатно и доступно в App Store и Google Play. На участки, на которых генерируется наибольшее число обращений, необходимые усилия и средства будут направляться в первую очередь.

Всего в этом году в Екатеринбургской агломерации предстоит отремонтировать 36 участков протяжённостью 108 километров. Среди них примерно 79 километров — трассы регионального и межмуниципального значения. 12 объектов расположены в районах Большого Седельниково, на дороге Екатеринбург — Реж — Алапаевск, на серовском и тюменском направлениях. Также будут отремонтированы 31,2 километра уличной сети столицы Урала.