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В Домодедове привели в порядок дороги и автобусные остановки после рейдов Госадмтехнадзора
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В Домодедове привели в порядок дороги и автобусные остановки после рейдов Госадмтехнадзора 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Восемь автобусных павильонов отремонтировали и покрасили в подмосковном Домодедове после рейдов, проведенных сотрудниками Госадмтехнадзора Московской области, сообщила в среду руководитель надзорного ведомства Татьяна Витушева.
Инспекторы Госадмтехнадзора в рамках мероприятия «Дорога» осуществляют контроль за состоянием и содержанием автомобильных дорог, объектов дорожно-мостового хозяйства, полос отвода, транспортных развязок, путепроводов, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и мест отдыха.
«Так, в Домодедове по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора наведен порядок вдоль обочин автодорог общей протяженностью более 50 километров, приведены в порядок различные объекты дорожной инфраструктуры, отремонтированы и окрашены восемь автобусных павильонов», — сказала Витушева.
Она добавила, что больше всего изъянов устранили на дорогах областного значения в границах Краснопутьского и Никитского административных округов городского округа Домодедово.
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