В Волгограде улицы Чистоозерную и Тракторостроителей соединят новой дорогой

Между улицами Чистоозерной и Тракторостроителей в Волгограде построят новую дорогу, которая соединит их. Это позволит увести с основных магистралей северной части города большую часть автомобильного трафика, в том числе грузового.

Как сообщает пресс-служба мэрии, кроме того, новая дорога станет дублером проспекта Ленина вплоть до выезда на Спартановку.

Реконструированная дорога на улице Чистоозерной протянется от проспекта Металлургов в Краснооктябрьском районе до улицы Тракторостроителей в Тракторозаводском районе. Данный проект был задуман еще в советские годы. Асфальтированная часть дороги по улице Чистоозерной была проложена еще в 1957 году. С того времени ее ни разу не восстанавливали, из-за чего покрытие разрушилось практически до основания.

Отметим, что реконструкция улицы Чистоозерной все еще продолжается, но уже подходит к концу. В основании новой автодороги обустроено «корыто» в земляном полотне, куда уложена двухслойная подушка из 1100 кубометров щебня. Скоро туту уложат два слоя асфальтобетона. По условиям муниципального контракта подрядчик дает четырехлетнюю гарантию на все виды выполненных работ. В случае образования дефектов все они будут устраняться им за свой счет средств.