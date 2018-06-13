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В Волгограде улицы Чистоозерную и Тракторостроителей соединят новой дорогой
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В Волгограде улицы Чистоозерную и Тракторостроителей соединят новой дорогой 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Между улицами Чистоозерной и Тракторостроителей в Волгограде построят новую дорогу, которая соединит их. Это позволит увести с основных магистралей северной части города большую часть автомобильного трафика, в том числе грузового.
Как сообщает пресс-служба мэрии, кроме того, новая дорога станет дублером проспекта Ленина вплоть до выезда на Спартановку.
Реконструированная дорога на улице Чистоозерной протянется от проспекта Металлургов в Краснооктябрьском районе до улицы Тракторостроителей в Тракторозаводском районе. Данный проект был задуман еще в советские годы. Асфальтированная часть дороги по улице Чистоозерной была проложена еще в 1957 году. С того времени ее ни разу не восстанавливали, из-за чего покрытие разрушилось практически до основания.
Отметим, что реконструкция улицы Чистоозерной все еще продолжается, но уже подходит к концу. В основании новой автодороги обустроено «корыто» в земляном полотне, куда уложена двухслойная подушка из 1100 кубометров щебня. Скоро туту уложат два слоя асфальтобетона. По условиям муниципального контракта подрядчик дает четырехлетнюю гарантию на все виды выполненных работ. В случае образования дефектов все они будут устраняться им за свой счет средств.
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