«Латают и латают». Кто сломал и починил мост на 29-м лесозаводе?

Вечером 6 июня был сломан деревянный мост через реку Большая Рада в районе 29-го лесозавода. Строение треснуло в тот момент, когда по нему проезжал перегруженный самосвал. Водитель просто наплевал на ограничение по весу — вот сваи и не выдержали.

А между тем, в посёлке проживает более 2 тыс. человек, и людям нужно ежедневно как-то выбираться в Архангельск: на работу, в поликлинику, а школьникам на экзамены.

«Мы никому не нужны»

Сайт мэрии вовсю рапортует о том, что уже начались работы по восстановлению моста. Мы приехали туда и увидели, что рабочих там нет. Правда, один из пролётов уже был отремонтирован. Пройти по мосту на другой берег можно, но только, если осторожно, как говорят в народе. На обоих берегах столпились машины, которые не могут преодолеть реку, а среди них — и тот самый самосвал, из-за которого и рухнул мост. Рядом стоит и ждёт пассажиров 180-й автобус. То есть теперь людям приходится выезжать в город не из самого посёлка, а от моста, который нужно ещё как-то перейти.

«Вот нам местные чиновники говорят: крепкий был мост, дескать, самосвал виноват, — делится наболевшим местный житель Валерий Заборский. — Да на нём в последнее время весь настил развалился, его менять нужно было. Но его каждый год латают да латают, а толку? Самосвал был последней каплей. У нас же всё, как обычно: ждут, пока либо машина не утонет, либо мост. Жители, естественно, возмущаются. У кого-то автомобили «застряли» на другом берегу, и ещё неизвестно, сколько они там простоят».

Местные вообще считают, что на 29-й лесозавод власти не обращают внимания. В посёлке часто отключают электроэнергию, а сам лесозавод, некогда градообразующий, сейчас разобран по кирпичам. Да и дорога до посёлка не самая лучшая — мы на себе ощутили, как на ней трясёт местных. «Общественной бани у нас давно нет, людям элементарно негде помыться, — возмущается Валерий. — Власти нашли выход: езжайте, мол, в городские бани мыться».

Не стесняются люди «прикладывать» власть и в Интернете: «Больше 2 тысяч жителей, а в посёлок ходит только один „пазик“! — пишут люди. — Вот тут администрация не хочет жителям помочь?» «Хорошо, что мост ремонтируют, но зачем он такой нужен? Может, нужно строить для гораздо более тяжёлых автомобилей?!»

Обещают отремонтировать

Пока мы возвращались назад от Большой Рады, то проехали ещё как минимум две мелкие речки по двум маленьким мостикам. А между тем, рядом с ними стоят брошенные бетонные основы для нормальных мостов, сделанные ещё в советские годы. Значит, была когда-то здесь надежда на нормальные пути переезда.

Сейчас мост уже починен. Ремонтом занималось МУП «Архкомхоз»: рабочие заменили сваи и покрытие пролётов. «Пролёт был разобран до основания, полностью заменён настил, — отчитался директор МУП Александр Кузнецов . — На объекте была задействована бригада специалистов-мостовиков, КамАЗы с манипулятором. Принято решение уменьшить длину пролётов, чтобы в дальнейшем перераспределить нагрузку при проезде транспорта».

А кто решит другие проблемы посёлка 29-го лесозавода?