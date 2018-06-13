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Ижевские электрокары будут патрулировать Москву во время ЧМ-2018
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Ижевские электрокары будут патрулировать Москву во время ЧМ-2018 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Концерн «Калашников» выпустил специальную партию электромотоциклов и электрокаров к чемпионату мира по футболу. На этом транспорте полиция Москвы будет патрулировать город на протяжении всего мундиаля, сообщает пресс-служба предприятия.
30 электромотоциклов «ИЖ Пульсар» и четыре электромобиля «Овум» уже передали департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы России.
— «ИЖ Пульсар» и «Овум» — это отечественные разработки, отличающиеся простотой в эксплуатации, пониженным уровнем шума, экономичностью и минимальными требованиями в обслуживании. Техника призвана обеспечить максимально быстрое реагирование и надзор за соблюдением порядка на дорогах Москвы. Данные модели электромотоцикла и электрокара удобны не только для городского патрулирования, но и для работы по бездорожью и в лесопарковых зонах благодаря своей высокой проходимости и экологичности, — сказал заместитель генерального директора концерна «Калашников» Владимир Дмитриев.
Электромобиль «Овум» может менять количество мест под требования разных городских служб. Он плавно ездит и характеризуется низкой пожаро— и взрывоопасностью в случае аварии. Электромотоцикл «ИЖ Пульсар» потребляет 10 кВт в час. Им не только просто управлять из-за отсутствия коробки передач и сцепления, но и использовать его в 12 раз дешевле, чем мотоцикл на бензине. Также при необходимости к нему можно прицепить дополнительное оборудование.
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