Московские полицейские получили новейший электромобиль «Овум»

Концерн «Калашников» выпустил спецпартию электромотоциклов и электрокаров для дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

30 электромотоциклов «ИЖ Пульсар» и 4 электромобиля «Овум» будут задействованы во время Чемпионата мира по футболу в России, сообщает пресс-служба концерна.

В сообщении говорится, что элекромобиль «Овум» имеет модульную конструкцию, которая позволяет изменять количество пассажирских мест, обладает «высокой плавностью хода и низкой пожаро— и взрывоопасностью в случае аварии».

Электроцикл «Пульсар» имеет бесщелочной двигатель постоянного тока мощностью 15 Квт. Максимальная скорость — 100 км/ч. Запас хода — 150 километров.

Мотоцикл также имеет спасательную модификациюдля добровольческого поискового отряда «Лиза Алерт».

Электроцикл был представлен на форуме «Армия-2017». По итогам презентации электромотоциклов замначальника ГУ МВД России по Москве Андрей Петриков заявил, что в будущем средства передвижения пройдут более глубокие испытания в подразделениях полиции, после чего техника будет доведена до совершенства.

Ранее концен также представил концепт тяжелого мотоцикла Иж.