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Московские полицейские получили новейший электромобиль «Овум»
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Московские полицейские получили новейший электромобиль «Овум» 

ТК «Звезда» 41 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Концерн «Калашников» выпустил спецпартию электромотоциклов и электрокаров для дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
30 электромотоциклов «ИЖ Пульсар» и 4 электромобиля «Овум» будут задействованы во время Чемпионата мира по футболу в России, сообщает пресс-служба концерна.
В сообщении говорится, что элекромобиль «Овум» имеет модульную конструкцию, которая позволяет изменять количество пассажирских мест, обладает «высокой плавностью хода и низкой пожаро— и взрывоопасностью в случае аварии».
Электроцикл «Пульсар» имеет бесщелочной двигатель постоянного тока мощностью 15 Квт. Максимальная скорость — 100 км/ч. Запас хода — 150 километров.
Мотоцикл также имеет спасательную модификациюдля добровольческого поискового отряда «Лиза Алерт».
Электроцикл был представлен на форуме «Армия-2017». По итогам презентации электромотоциклов замначальника ГУ МВД России по Москве Андрей Петриков заявил, что в будущем средства передвижения пройдут более глубокие испытания в подразделениях полиции, после чего техника будет доведена до совершенства.
Ранее концен также представил концепт тяжелого мотоцикла Иж.
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