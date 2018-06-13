Дёмина нет, но он победил: рабочие спилили под корень так и не включенный светофор у «Пассажа»

Светофор у «Пассажа», который почти три года стоял выключенным и закутанным в чёрные мешки, спилили под самый корешок. Таким образом победу одержал Юрий Дёмин , который был противником этого перехода.

— Нам дано указание убрать светофор и дорожные знаки, — рассказал E1.RU один из рабочих.

При этом неизвестно, кто заказал демонтаж. В мэрии E1.RU сообщили, что светофор принадлежит «Пассажу», но на баланс города его так и не передали. Именно поэтому администрация города и не могла его убрать.

Но и в «Пассаже» E1.RU заявили, что не имеют отношения к демонтажу.

— Мы организацией дорожного движения не занимаемся. Установка светофоров — это не компетенция частной компании. Я не имею никакой информации, чтобы мы убирали светофор, — сказал E1.RU официальный представитель «Пассажа» Илья Клюжин.

Неизвестно, кто, но светофор срезали. Однако остался выложенный плиткой пешеходный переход, который бывший глава областной ГИБДД называл мозаикой.

— Нет перехода на Ленина — это художественная работа. Где, в каком ГОСТе брусчатка является переходом? — заявлял тогдашний главный свердловский гаишник Юрий Дёмин. — Они должны будут её покрасить в белый и жёлтый цвет. Зачем было тратить большие деньги на них? Зачем делать пешеходный переход в районе Банковского? Там рядом есть переход. И я противник светофора, который хотят там поставить.

Смотрите, по 8 Марта поставили светофор у большого (речь про «Гринвич». — Прим. ред.) торгового центра. И там сейчас левый ряд для торгового центра. Мы работаем на безопасность или для торгового центра?!

В мэрии убирать мозаику не планируют.

— Плитка перекладываться не будет, поскольку это не пешеходный переход, — сказал E1.RU помощник вице-мэра Екатеринбурга Евгения Архипова Василий Амбалов.

В итоге история светофора, который поставили незадолго до открытия «Пассажа», но никак не могли запустить, завершена. Но о стоявшей тут металлической конструкции останется напоминание в камне — вечный пешеходный переход.