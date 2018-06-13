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Объекты дорожно‐транспортной инфраструктуры Подмосковья готовы к ЧМ‐2018
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Объекты дорожно‐транспортной инфраструктуры Подмосковья готовы к ЧМ‐2018 

360tv.ru 17 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Московской области завершилась подготовка объектов дорожно-транспортной инфраструктуры к приему гостей и участников чемпионата мира по футболу. Об этом рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков.
По словам министра, в Подмосковье выполнено строительство и реконструкция пяти дорожных объектов к международным аэропортам Шереметьево и Жуковский. Это обеспечит комфортный доступ для более 150 тысяч человек. На эти цели из федерального и регионального бюджетов было выделено 3,5 миллиарда рублей.
В прошлом году были восстановлены мосты через Клязьму на Шереметьевском шоссе, участок Старошереметьевского шоссе, связывающий аэровокзальные комлексы аэропорта, был расширен до четырех полос. В мае 2018 года удалось снизить транспортную нагрузку на терминалы D, F, E благодаря строительству разворотной петли около гостиницы «Новотель».
«Ликвидирована пробка у нового терминала B благодаря расширению участка Шереметьевского шоссе с 2 до 3-5 полос движения и организации одностороннего движения. В июне также завершилось строительство одноуровневой развязки на пересечении улиц Наркомвод и Кооперативная к аэропорту Жуковский», — отметил Игорь Тресков.
За 2017–2018 годы в Московской области было отремонтировано 74 дороги общей протяженностью более 240 километров.
В этом году произошло обновление подвижного состава ГУП «Мострансавто». 1758 новых автобусов позволят болельщикам и гостям ЧМ с комфортом добираться до мест проведения мероприятий. Оплата проезда доступна не только с помощью карты «Стрелка» и объединенной «Стрелка/Тройка», во всех автобусах действует система оплаты банковской картой. Специально к чемпионату мира была выпущена лимитированная версия брелоков «Стрелка» в виде футбольного мяча.
В Подмосковье более 65% такси приведено к стандарту: наличие атрибутики, отметки о прохождении медосмотра водителями и техосмотра авто перед выездом. Всего в регионе работает около 130 тысяч такси. Согласно новым правилам поведения в аэропортах, на территории аэровокзальных комплексов запрещено навязывать услуги такси. Игорь Тресков подчеркнул, что на данный момент практически все «зазывалы» покинули Подмосковные аэропорты.
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