Объекты дорожно‐транспортной инфраструктуры Подмосковья готовы к ЧМ‐2018

В Московской области завершилась подготовка объектов дорожно-транспортной инфраструктуры к приему гостей и участников чемпионата мира по футболу. Об этом рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков

По словам министра, в Подмосковье выполнено строительство и реконструкция пяти дорожных объектов к международным аэропортам Шереметьево и Жуковский. Это обеспечит комфортный доступ для более 150 тысяч человек. На эти цели из федерального и регионального бюджетов было выделено 3,5 миллиарда рублей.

В прошлом году были восстановлены мосты через Клязьму на Шереметьевском шоссе, участок Старошереметьевского шоссе, связывающий аэровокзальные комлексы аэропорта, был расширен до четырех полос. В мае 2018 года удалось снизить транспортную нагрузку на терминалы D, F, E благодаря строительству разворотной петли около гостиницы «Новотель».

«Ликвидирована пробка у нового терминала B благодаря расширению участка Шереметьевского шоссе с 2 до 3-5 полос движения и организации одностороннего движения. В июне также завершилось строительство одноуровневой развязки на пересечении улиц Наркомвод и Кооперативная к аэропорту Жуковский», — отметил Игорь Тресков.

За 2017–2018 годы в Московской области было отремонтировано 74 дороги общей протяженностью более 240 километров.

В этом году произошло обновление подвижного состава ГУП «Мострансавто». 1758 новых автобусов позволят болельщикам и гостям ЧМ с комфортом добираться до мест проведения мероприятий. Оплата проезда доступна не только с помощью карты «Стрелка» и объединенной «Стрелка/Тройка», во всех автобусах действует система оплаты банковской картой. Специально к чемпионату мира была выпущена лимитированная версия брелоков «Стрелка» в виде футбольного мяча.

В Подмосковье более 65% такси приведено к стандарту: наличие атрибутики, отметки о прохождении медосмотра водителями и техосмотра авто перед выездом. Всего в регионе работает около 130 тысяч такси. Согласно новым правилам поведения в аэропортах, на территории аэровокзальных комплексов запрещено навязывать услуги такси. Игорь Тресков подчеркнул, что на данный момент практически все «зазывалы» покинули Подмосковные аэропорты.