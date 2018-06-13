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Власти Подмосковья заявили, что объекты дорожно-транспортной инфраструктуры готовы к ЧМ
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Власти Подмосковья заявили, что объекты дорожно-транспортной инфраструктуры готовы к ЧМ 

ТАСС 1 час назад
Фото: 360tv.ru
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Власти Московской области заявили о полной готовности объектов дорожно-транспортной инфраструктуры региона к чемпионату мира по футболу. Об этом сообщили в среду в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
"Министерством завершены все мероприятия по подготовке объектов к приему гостей и участников чемпионата мира по футболу", — приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игоря Трескова.
Он отметил, что к чемпионату выполнено строительство и реконструкция пяти дорожных объектов к международным аэропортам Шереметьево и Жуковский общей стоимостью 3,5 млрд рублей. Кроме того, восстановлены мосты через реку Клязьма на Шереметьевском шоссе и расширен до четырех полос движения участок Старошереметьевского шоссе, которое связывает между собой аэровокзальные комплексы аэропорта.
Также обеспечен беспрепятственный проезд к местам проживания и тренировок команд-участниц чемпионата мира. Для этого отремонтировано 74 дороги протяженностью свыше 240 километров.
"Завершившееся в этом году обновление подвижного состава областного перевозчика «Мострансавто» на 1758 новых автобусов, что позволит болельщикам и гостям чемпионата мира добираться до проведения мероприятий на новых комфортабельных автобусах. При этом оплата проезда на общественном транспорте Подмосковья теперь доступна любым способом: как по транспортным, так банковским картам", — добавил Тресков.
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