Прохожий спас тюменца, лежащего без сознания и в луже крови

Сегодня, 12 июня, в Тюмени прохожий обратил внимание на лежащего без сознания тюменца в луже крови. Прохожей не растерялся и оперативно вызвал бригаду скорой помощи.

«Мужчина почувствовал себя плохо, у него закружилась голова и он упал на асфальт. В результате падения, он получил травму головы и поранил палец», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи».

Медики оказали первую медицинскую помощь пациенту, после чего доставили его в областную клиническую больницу №2.