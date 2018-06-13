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Прохожий спас тюменца, лежащего без сознания и в луже крови
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Прохожий спас тюменца, лежащего без сознания и в луже крови 

Уральский меридиан 12 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Сегодня, 12 июня, в Тюмени прохожий обратил внимание на лежащего без сознания тюменца в луже крови. Прохожей не растерялся и оперативно вызвал бригаду скорой помощи.
«Мужчина почувствовал себя плохо, у него закружилась голова и он упал на асфальт. В результате падения, он получил травму головы и поранил палец», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи».
Медики оказали первую медицинскую помощь пациенту, после чего доставили его в областную клиническую больницу №2.
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