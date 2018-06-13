Нашли и переименовали самую плохую дорогу Ярославской области

Жители Рыбинска и Рыбинского района не выдержали и переименовали дорогу Рыбинск-Ларионово. Теперь на вывеске у деревни Тихменево красуется растяжка «Чёртова дорога!».

Именно так называют путь от Рыбинска до посёлка Глебово и далее до водохранилища. Асфальт здесь покрыт ямами и расползающимися заплатками буквально на каждом метре.

— Это даже дети знают. Эта дорога худшая в области, она давно стала нарицательным именем у водителей, — рассказывает местный житель Андрей Дементьев

76.ru уточнил в областном дорожном департаменте, какая судьба ждёт эту дорогу.

— В этом году выполняются работы по разработке проектно-сметной документации на ремонт дорог Рыбинск-Глебово и Глебово-Ларионово. По итогам разработки проектно-сметной документации будет принято решение об организации строительно-монтажных работ на данных автодорогах в 2019 году, — уточнила пресс-секретарь департамента Ольга Вахрина.

Стало известно, кто будет ремонтировать в этом году дороги в двух крупнейших районах Ярославля.