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Опубликованы свежие снимки обновленного Ram 2500
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Опубликованы свежие снимки обновленного Ram 2500 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Сегодня, 13.06.2018 года, автопортал motor1 традиционно разместил на своих страницах свежие снимки обновленного пикапа Ram 2500, замеченного в очередной раз на дорожных тестах. Снимки любезно предоставили фотошпионы.
Казалось бы, не так давно инженерная группа тестировала Ram 1500. И вот мы видим, что следующая версия 2500 HD уже на подходе и усиленно тестируется.
По мнению автоэкспертов, машина унаследует от предыдущей автомодели все основные свойства. Единственное, что вероятно будет разительно отличать версию 2500 HD от Ram 1500, это более высокая грузоподъемность.
Ведь хотя и обсуждаемый образец плотно покрыт камуфляжем, увеличенный грузовой отсек сложно не заметить. По имеющимся данным, кузовная часть автоновинки составит 2,44 метра.
Про внутреннее оснащение Ram 2500 автоэксперты уверенно говорят, что оно по сути будит вторить предыдущей версии. В состав оснащения вероятно войдет двенадцатидюймовый монитор мультимедиа системы, системы безопасности и помощи водителю, а также другие новшества, которые автокомпанией пока что не раскрываются.
Появление на широкой публике ожидается в 2019 году.
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