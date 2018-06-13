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Более 1100 зарубежных автобусов уже оборудованы системой «Платон» для въезда в города ЧМ
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Более 1100 зарубежных автобусов уже оборудованы системой «Платон» для въезда в города ЧМ 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Более 1100 автобусов зарубежных перевозчиков из 15 стран уже оборудованы бортовыми устройствами государственной системы «Платон» для въезда в города Чемпионата мира по футболу. При этом ожидается, что в города проведения первенства приедут около 1500 автобусов из других стран, сообщает оператор «Платона» — компания РТИТС.
"В города проведения… [чемпионата], по нашим оценкам, приедут порядка полутора тысяч автобусов иностранных перевозчиков. Благодаря использованию действующей инфраструктуры госсиситемы «Платон» мы видим информацию в режиме онлайн о маршрутах автобусов, странах их происхождения", — приводит пресс-служба слова замминистра транспорта РФ Николая Асаула.
Как уточняется, 60% автобусов с бортовыми устройствами «Платона» приходятся на Украину и Белоруссию. На третьем месте по числу зарегистрированных — Эстония и Абхазия (по 10%), далее следуют Литва и Молдова (по 5%). В «десятке» стран, чьи перевозчики планируют въезд в города проведения чемпионата мира по футболу, Германия, Нидерланды, Польша, Испания и Финляндия.
Минтранс отмечает, что до 17 июля 2018 года в Казань, Москву, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самару, Санкт— Петербург, Сочи и до 30 июня 2018 года в Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Саранск смогут въезжать только автобусы, оснащенные аппаратурой спутниковой навигации, владельцы которых направили уведомления о планируемых поездках с указанием места, времени и маршрута следования автобуса через специальный информационный ресурс АНО «Транспортная дирекция — 2018»: bus.transport2018.com. У российских перевозчиков оборудование должно быть идентифицировано в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», иностранным владельцам автобусов необходимо установить бортовые устройства госсистемы «Платон». Ограничения не распространяются на автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров по муниципальным, межмуниципальным и смежным межрегиональным маршрутам.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.
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