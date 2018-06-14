Правильные дороги. В Омске в 2018 году сделают разметку за 11 млн рублей

Лето — горячая пора для дорожной службы. В это время, как правило, проводятся ремонтные работы на магистралях и во дворах жилых домов, делается дорожная разметка, и ремонтируются или устанавливаются дорожные знаки и светофоры.

В рамках реализации программы «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году в Омске проводится ремонт 37 магистралей общей площадью 905 тысяч квадратных метров.

37 магистралей

Как рассказал начальник отдела дорожно-мостового хозяйства ДГХ Асхат Сабитов, заключены договоры со всеми подрядными организациями, они уже ведут работы.

Асхат Сабитов

«На улице Госпитальной укладывают асфальт, на 36-й Северной работы практически завершены, — пояснил Асхат Сабитов. — По остальным объектам работы продолжаются».

В перечень ремонтируемых в этом году дорог включены проспект Маркса и Красный Путь. Именно на них аналитики департамента транспорта прогнозируют появление заторов из-за ремонта. Как заявил и. о. директора городского департамента транспорта Вадим Кормилец , на этих магистралях пробки неизбежны, хотя перекрываться будут всего одна-две полосы из шести.

В Омске нынче погода неустойчивая, с дождями, но, по словам чиновника, это не должно стать помехой для ремонта. С подрядчиками заключены контракты, в которых указана дата сдачи объектов — 1 сентября 2018 года. Так что есть время, чтобы привести магистрали в порядок.

Заметим, что ведётся строгий контроль за соблюдением технологии ремонта на каждом этапе работы.

Но хороший асфальт — это лишь один из показателей качественных и безопасных дорог. Крайне важны дорожная разметка, а именно обозначение пешеходных переходов, и светофоры.

Напомним: по данным статистики ГИБДД , в Омске за четыре месяца 2018 года произошло 64 дорожно-транспортных происшествия с участием детей. Одной из причин является отсутствие или некорректная работа светофоров на пути школьников от дома до учебного заведения. Поэтому в качестве профилактики детского травматизма на дорогах на наиболее вероятных маршрутах прогулок детей устанавливаются светофоры. Так, к существующим 362 светофорам вскоре добавятся объекты вблизи учебных заведений на Заозёрной, бульваре Архитекторов, 17-й Рабочей, Магистральной, Ангарской, ул. Лизы Чайкиной и пр.

Большой блок работ предстоит специалистам дептранса в преддверии 1 сентября по разметке пешеходных переходов вблизи школ.

Вадим Кормилец

«В Омске 235 пешеходных переходов будут обозначены краской белого и жёлтого цветов, — прокомментировал Вадим Кормилец. — В прошлом году по настоянию ГАИ мы провели такой эксперимент, он оказался очень удачным. Впредь мы планируем делать школьные пешеходные переходы бело-жёлтыми».

На нанесение разметки в этом году выделено 11 млн рублей. Как и в 2017 году, помимо краски будет использован пластик.

Ограждение — помеха?

Как многие омичи успели заметить, на улицах города появились пешеходные ограждения вблизи остановок общественного транспорта, что доставляет определённые неудобства. Некоторым пассажирам приходится перешагивать через эти заборы, чтобы сесть в автобус или маршрутку.

Как пояснил Вадим Кормилец, по требованиям госстандарта дорожное ограждение устанавливается на участках протяжённостью 50 метров в обе стороны от регулируемого пешеходного перехода. Но многие водители маршрутных такси производят посадку и высадку пассажиров не на остановке, а перед ней, да и люди ждут транспорт в неположенном месте — перед пешеходным переходом или сразу после него. Получается, пассажиры нарушают правила посадки-высадки на остановках в силу привычки. А ограждение как раз стоит в положенном месте.

«В Омске выполняется установка пешеходных ограждений на аварийно-опасных участках и около пешеходных переходов. Это делается для предотвращения дорожно-транспортных происшествий, — пояснил Асхат Сабитов. — Места установки ограждений на улицах города уже определены. До конца первой декады июля будут установлены ограждения на семи участках дорожной сети: на ул. 6-я Станционная, Конева, Масленникова, Хмельницкого».

Работы идут полным ходом. Уже открыли улицу Ленина, ко Дню города сдадут Юбилейный мост.