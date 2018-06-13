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В Омске появилась «разветвленная» разметка
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В Омске появилась «разветвленная» разметка 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
О дорожной разметке, у которой две полосы резко переходят в три, сообщили омичи в социальных сетях. Фотография необычной разметки на улице Гусарова появилась в группе «Аварийный Омск» в соцсети «ВКонтакте». Перед перекрестком Гусарова-Фрунзе две полосы разделяются на три.
Как сообщил ИА «Омск Здесь» и. о. директора департамента транспорта Вадим Кормилец, это не ошибка дорожников. Разметка сделана для обеспечения максимальной пропускной способности на данном участке. Такую же разметку можно наблюдать на перекрестке улиц Пушкина и Маяковского. «Изменения, связанные с ремонтом Юбилейного моста: где-то в центре города установили знаки „Остановка запрещена“, а где-то добавили дополнительное направление движения по полосам».
Фото: Вячеслав Сибирский
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