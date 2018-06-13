ВИДЕО: в Ноябрьске автомобилист помыл машину в городском фонтане

Ноябряне сегодня весь день обсуждают резонансный видеоролик, появившийся в городском паблике «Нетипичный Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». На нем автомобиль « Мазда » проезжает по сухому пешеходному фонтану, сквозь бьющие струи воды.

Кто выложил видео — неизвестно. Автомобилисту же, помывшему авто в фонтане, пришлось несладко.

— Недалекого ума человек. Неважно для чего ты это сделал, ради хайпа или лайков, а может быть проспорил, но тебе нет оправдания, — это лишь один из гневных комментариев, которых под видео с «мойкой» собралось несколько десятков.