Без воды и в пыли: жители улицы в Цхинвале вышли на митинг

ЦХИНВАЛ, 13 июн — Sputnik Диана Валиева . Цхинвальцы, проживающие на Московской улице, которая граничит с селом Хеит, вышли сегодня на митинг, перекрыв дорогу большегрузным автомобилям. По словам митингующих, этот отрезок улицы остался совершенно без надзора городской администрации, и таким образом они решили привлечь к себе внимание. Недалеко от жилой улицы расположены дробилки, куда по бездорожью едут большегрузные машины, поднимая огромные облака пыли.

"У нас нет вообще никаких условий: ни воды, ни газа, ни дорог. Машины едут к дробилкам по разрушенной дороге и поднимают очень много пыли, в которой утопают люди и дома. Мы понимаем, что дробилки необходимы, но как нам жить? Можно ведь сделать хотя бы дороги и провести воду, чтобы мы смогли жить нормально. На улице живет четырнадцать детей, которые попросту не могут выйти на улицу и поиграть", — жалуется одна из жительниц.

Митинг на улице Московская

За десять минут по дороге проехали четыре грузовые машины, с головой покрывая людей пылью. Так как проезд был загорожен жителями улицы, автомобилям пришлось остановиться. В короткий срок на дороге образовалась пробка из большегрузов — пропускали только легковые машины. Водители грузовиков пытались уладить ситуацию и просили их пропустить, но жители останавливали машины, обосновывая свои действия тем, что это единственный способ привлечь внимание чиновников к проблемам забытой улицы.

Митингующие рассказывают, что они уже не раз обращались к администрации города и правительству республики, но ответа на свои запросы не получили. Кроме того, на этой улице расположена Республиканская станция юных натуралистов — без воды, без газа, без канализации. Руководитель станции Ирбег Маргиев отметил, что недавно они написали письмо президенту Анатолию Бибилову , обратившись к нему за помощью.

"На станции есть эколого-биологический кружок, где мы работаем с детьми. Здесь у нас есть опытные участки, на которых мы пытаемся что-то сажать, но все утопает в грязи. В кабинетах по утрам работают уборщицы, но в обед там снова все бывает в пыли. О какой экологии мы можем рассказывать детям, которые все это наблюдают? Ни канализации, ни газа, ни воды у нас нет. Мы много раз обращались в парламент, правительство и писали письмо президенту — ответа пока нет. Очень ждем помощи", — говорит Маргиев.

Еще одна проблема жителей — бессистемные мусорные «полигоны». Мусоровозы раскидывают отходы на территории улиц, очищать которые приходится самим жителям. Недалеко от жилых домов действительно сброшена куча производственного мусора.

Спустя 20 минут митинга жители пропустили грузовые машины, в это же время приехали представители милиции. Позже к митингующим вышел и глава Цхинвальской районной администрации Валерий Бибилов, который сказал, что на сегодняшний день администрации не в состоянии уложить асфальт на дорогах.

"Есть проблема, и ее нужно решать и приводить дорогу в чувство. Я предлагаю пока провести объездную дорогу, по которой большегрузные машины смогут ехать. А дальше уже буду подниматься к правительству, парламенту и президенту для решения проблемы. Дайте мне два дня, и я постараюсь вам ответить о дальнейших действиях. Решим этот вопрос мирно и спокойно", — сказал он жителям.

На вопрос журналистов об отсутствии воды, он ответил, что проблема заключается в том, что некоторые пускают ее в огороды, перекрывая поступление в дома. После возражения жителей Московской, он предложил поехать к источнику и проверить поток воды.

По дороге к нему машины проехали через дробилки, где, в отличие от жилых домов, вода шла напором. Осмотрев источник, Бибилов и начальник управления ЖКХ райадминистрации Борис Котаев решили перекрыть поступление воды к дробилкам и расширить бассейн, чтобы вода смогла свободно поступать к домам. Бибилов подчеркнул, что вся необходимая работа по налаживанию водоснабжения должна завершиться в течение двух дней. В заключение он добавил, что постарается решить все проблемы жильцов улицы в течение месяца.