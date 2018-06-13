Volkswagen придумал машину для спортсменов. Она без водительского места

Концерн Volkswagen представил на IT-ярмарке CEBIT в Ганновере новый беспилотник Cedric Active. Концептуальный минивэн создан с прицелом на любителей активного отдыха и спортсменов.

Беспилотник Sedric Active — дальнейшее развитие прошлогоднего концепта Sedric, представленного на автосалоне в Женеве. Даже внешне эти машины почти не отличаются — это электромобили почти кубической формы с просторным салоном на четыре посадочных места, где пара кресел и диванчик установлены лицом друг к другу. Место водителя не предусмотрено в принципе: Sedric — полностью автоматическое транспортное средство, где от седоков требуется лишь ввести пункт назначения. На крыше хорошо видно «грибки», в которых установлены лидары для системы автопилота.

Sedric Active оформлен в духе вэна для серфингистов: на крыше предусмотрено крепление для доски и паруса, а сиденья оформлены практичными тканями желтой и бирюзовой расцветки.

На презентации концепт-кара выступил IT-директор концерна Volkswagen Мартин Хофманн. Он рассказал, что в компании идут большие преобразования — модернизируются как внутренние IT-системы, так и клиентские сервисы: все они будут перенесены в облачные сервисы. Одно из центральных направлений — искусственный интеллект.

Сейчас в мюнхенской лаборатории работают около восьмидесяти специалистов по искусственному интеллекту, машинному обучению и обработке естественного языка. Ими уже создано около сотни приложений для автомобилей, клиентских сервисов и внутренних служб.

Еще одно направление — квантовые вычисления: такими исследованиями занимаются в лабораториях VW в Мюнхене и Сан-Франциско. Главные направления поисков — это оптимизация дорожного движения и симуляция сплавов металлов и других материалов.

Беспилотники Sedric в будущем должны стать главным транспортном средством в автоматической службе такси: машину можно будет вызвать откуда угодно в любое время при помощи мобильного приложения. В этом году Sedric уже примерил на себя роль школьного автобуса.