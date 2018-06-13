В кабине украинского грузовика курские таможенники нашли электрошокер

По словам водителя, прибор он использовал для самообороны

Сотрудники ведомства обнаружили устройство в нише под рулевой колонкой в автомобиле Volvo . 37-летний водитель грузовика пояснил, что электрошокер он использует для самообороны и документов на прибор у него нет. О том, что агрегат подлежит таможенному декларированию он не знал.

— Согласно заключению эксперта, представленное на исследование изделие является контактным электрошоковым устройством с встроенным фонарем модели «704», предназначено для целей самообороны и пригодно к использованию в качестве оружия самообороны. Электрошоковое устройство не сертифицировано в РФ и не российского производства. Напомню, что на территории Российской Федерации оборот в качестве гражданского и служебного оружия электрошоковых устройств и искровых разрядников, произведенных за пределами территории РФ, запрещён, — пояснил пресс-секретарь Курской таможни Сергей Брянцев.

По фактам нарушения таможенных правил в отношении гражданина Украины составлено два протокола об административных правонарушениях.