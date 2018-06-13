Ещё
В кабине украинского грузовика курские таможенники нашли электрошокер
Далее:
Читайте также:
Ещё

В кабине украинского грузовика курские таможенники нашли электрошокер 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
По словам водителя, прибор он использовал для самообороны
Сотрудники ведомства обнаружили устройство в нише под рулевой колонкой в автомобиле Volvo. 37-летний водитель грузовика пояснил, что электрошокер он использует для самообороны и документов на прибор у него нет. О том, что агрегат подлежит таможенному декларированию он не знал.
— Согласно заключению эксперта, представленное на исследование изделие является контактным электрошоковым устройством с встроенным фонарем модели «704», предназначено для целей самообороны и пригодно к использованию в качестве оружия самообороны. Электрошоковое устройство не сертифицировано в РФ и не российского производства. Напомню, что на территории Российской Федерации оборот в качестве гражданского и служебного оружия электрошоковых устройств и искровых разрядников, произведенных за пределами территории РФ, запрещён, — пояснил пресс-секретарь Курской таможни Сергей Брянцев.
По фактам нарушения таможенных правил в отношении гражданина Украины составлено два протокола об административных правонарушениях.
Курские известия: последние новости
Курским охотоведам подарили 15 внедорожников Курская область. В Октябрьском районе приведут в надлежащее состояние автодорогу Куряне вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Супердомоуправ»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая смерть на Крымском мосту266
Ил-76 сбросил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье3
Набиуллина похоронила дешевый бензин339
Государство перестанет контролировать тарифы ОСАГО3
Kia пообещала выпустить новый бюджетный кроссовер
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:56
Полиция вскрыла авто огнетушителем
Автоновости
00:31
Ил-76 сбросил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:40
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу
Автоновости
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
02:14
Порнотакси угнали в Лондоне
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение