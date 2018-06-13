На дорогах Ленобласти обустроят 30 автобусных остановок

До конца года в Ленинградской области оборудуют 30 автобусных остановок, сообщает региональный комитет по дорожному хозяйству.

На трассах региона также планируется оборудовать 10 километров тротуаров, построить 12 километров линий наружного искусственного освещения и установить 12 светофорных объектов.

Новая остановка уже появилась в Гатчинском районе на трассе «Кемплово — Выра — Тосно — Шапки» в Вырице. О необходимости остановки там заявили жители, обратившись на «прямую линию» к губернатору Александру Дрозденко

Все работы были выполнены меньше, чем за месяц. Гатчинское дорожное ремонтно-строительное управление заасфальтировало площадку, установило автобусный павильон и дорожные знаки, в том числе об ограничении скорости.