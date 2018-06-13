Ещё
На дорогах Ленобласти обустроят 30 автобусных остановок
Далее:
Читайте также:
Ещё

На дорогах Ленобласти обустроят 30 автобусных остановок 

Ivyborg.ru 44 минуты назад
Фото: Ivyborg.ru
До конца года в Ленинградской области оборудуют 30 автобусных остановок, сообщает региональный комитет по дорожному хозяйству.
На трассах региона также планируется оборудовать 10 километров тротуаров, построить 12 километров линий наружного искусственного освещения и установить 12 светофорных объектов.
Новая остановка уже появилась в Гатчинском районе на трассе «Кемплово — Выра — Тосно — Шапки» в Вырице. О необходимости остановки там заявили жители, обратившись на «прямую линию» к губернатору Александру Дрозденко.
Все работы были выполнены меньше, чем за месяц. Гатчинское дорожное ремонтно-строительное управление заасфальтировало площадку, установило автобусный павильон и дорожные знаки, в том числе об ограничении скорости.
Ivyborg.ru: последние новости
Дорожные работы ограничат движение на семи федеральных трассах Ленобласти Региональные дороги Ленобласти ремонтируют без выходных Ленобласть готова снизить налог на газомоторный транспорт
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая смерть на Крымском мосту278
Ил-76 сбросил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье8
ГИБДД открыла «охоту» на дачников12
Бензину и дизелю установили «коридор для роста»
Набиуллина похоронила дешевый бензин339
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:56
Полиция вскрыла авто огнетушителем
Автоновости
00:31
Ил-76 сбросил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:40
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу
Автоновости
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
02:14
Порнотакси угнали в Лондоне
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение