Минтранс назвал страны, из которых приедут на автобусах болельщики ЧМ-2018

Министерство транспорта России ожидает около 1,5 тыс. автобусов с иностранными болельщиками, которые приедут в города проведения Чемпионата мира по футболу 2018, сообщил Минтранс.

«В города проведения мундиаля, по нашим оценкам, приедут порядка полутора тысяч автобусов иностранных перевозчиков», — сказал заместитель министра транспорта Николай Асаул

В настоящее время более 1100 автобусов зарубежных перевозчиков из 15 стран оборудованы бортовыми устройствами государственной системы «Платон». Установка аппаратуры спутниковой навигации и дальнейшие уведомления о маршрутах через информационный ресурс Транспортной дирекции обеспечивает выполнение требований безопасности для въезда автобусов в города ЧМ-2018.

60% автобусов с бортовыми устройствами «Платон» приходятся на Украину и Беларусь. На третьем месте по числу зарегистрированных — Эстония и Абхазия (по 10%), далее следуют Литва и Молдова (по 5%). В «десятке» стран, чьи перевозчики планируют въезд в 11 городов проведения ЧМ-2018, также гаходятся Германия, Нидерланды, Польша, Испания и Финляндия, уточняется в сообщении.

До 17 июля 2018 года в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самару, Сочи и до 30 июня 2018 года в Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Саранск смогут заезжать только те автобусы, которые оснащены аппаратурой спутниковой навигации, и чьи владельцы направили уведомления о планируемых поездках с указанием места, времени и маршрута следования автобуса.

Ограничения не распространяются на автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров по муниципальным, межмуниципальным и смежным межрегиональным маршрутам.