Полторы тысячи автобусов из других стран привезут болельщиков на мундиаль

Более полутора тысяч автобусов из других стран будут допущены в города проведения чемпионата мира по футболу FIFA2018, подсчитали в Минтрансе

Уже сейчас более 1,1 тысячи автобусов зарубежных перевозчиков из 15 стран установили аппаратуру «Платон», чтобы иметь право проехать в города мундиаля. Идетификация в системе позволяет в режиме онлайн получать информацию о маршрутах автобусов, странах их происхождения, что поможет организовать беспрепятственный проезд всем владельцам автобусов, сказал замглавы Минтранса Николай Асаул

Уже есть статистика, из каких стран к нам больше всего болельщиков приедет на автобусах. Так, 60 процентов автобусов с бортовыми устройствами «Платона» приходятся на Украину и Беларусь. На третьем месте по числу зарегистрированных — Эстония и Абхазия (по 10 процентов), далее следуют Литва и Молдова (по пять процентов). В «десятке» стран, чьи перевозчики планируют въезд в 11 городов проведения чемпионата мира по футболу, также Германия, Нидерланды, Польша, Испания и Финляндия.