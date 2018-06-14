Комиксы про «Бабушек из Бураново» и жалобы на ремонт проспекта Калашникова: о чем говорит Ижевск этим утром? 

Доброе утро, читатели IZHLIFE! Сегодня 14 июня, четверг. Сегодня столбик термометра поднимется лишь до +16 градусов, без осадков. Кстати, в этот день отмечают День работников миграционной службы, Международный день блогера, Всемирный день донора крови. Коротко об интересном: Законопроект о новом пенсионном возрасте в Госдуме ждут 14 июня; Представитель Говорухина опровергла сообщения о его смерти; Правительство исключило рост цен на бензин до 100 рублей; Кинокритики назвали лучший мультфильм всех времен. А теперь к ижевским новостям. Комикс про бабушек Японская путешественница Хироко Ода, три года назад посетившая Удмуртии, опубликовала большой комикс о своей поездке в гости к участницам музыкального коллектива Бабушки из Бураново. В картинках с текстом, выполненных в стиле японского аниме, девушка рассказывает о любви к Бабушкам, историю их коллектива, дороге до Удмуртии, знакомстве с деревней, удмуртским языком, кухней и традициями. Фото: odahiroko.skr.jp Под водой Водители остались недовольны качеством начавшегося недавно ремонта проезжей части проспекта Калашникова в Устиновском районе столицы Удмуртии. По их мнению, новый асфальт уложен ниже уровня обочин, из-за чего после каждого дождя здесь скапливаются лужи. IZHLIFE выяснил, как дорожники намерены решать этот вопрос. Проспект Калашникова 9 июня 2018 года Фото: Елена Морозова Стал замминистра обороны Генеральный директор АО Концерн Калашников (Ижевск, Удмуртия) Алексей Криворучко продолжит карьеру в министерстве обороны. Соответствующий Указ сегодня, 13 июня, подписал президент России Владимир Путин. Польский путешественник в Удмуртии Известный польский путешественник Марек Каминский посетил Удмуртию в рамках своей экспедиции на электромобиле Без следа. Мужчина отправился в путь из Польши в Японию, чтобы продемонстрировать, что смотреть мир можно без вреда для экологии. Марек Каминский проехал в этой экспедиции на электромобиле уже порядка 6000 км Фото: пресс-служба филиала Удмуртэнерго ПАО МРСК Центра и Приволжья Гол! Накануне старта чемпионата мира по футболу в Государственном зоопарке Удмуртии состоялся настоящий футбольный матч между команд… морских свинок. Фото: пресс-служба Государственного зоопарка Удмуртии Нездоровая опека Несколько недель назад ижевчане стали жаловаться, что на Александровском кладбище появилась женщина, которая взяла шефство над несколькими захоронениями. Только забота у нее весьма своеобразная: часть могил она засадила грядками, другие закидала хламом, а одну и вовсе потихоньку раскапывает. Как рассказали обеспокоенные горожане, обращения в районную администрацию не помогли решить ситуацию. Фото: Сергей Грачев