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Полицейские и дружинники провели акцию «Безопасные каникулы» в Спасске-Дальнем Приморского края
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Полицейские и дружинники провели акцию «Безопасные каникулы» в Спасске-Дальнем Приморского края 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 18 минут назад
Сотрудники Госавтоинспекции Межмуниципального отдела МВД России «Спасский» совместно с представителями добровольной народной дружины провели акцию «Безопасные каникулы».
Цель мероприятия — воспитание законопослушных участников дорожного движения, формирование у детей культуры здорового и безопасного образа жизни.
В рамках акции полицейские и общественники побывали в гостях в летнем пришкольном лагере у учащихся младших классов гимназии городского округа Спасск-Дальний.
С приветственным словом к собравшимся обратился инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения капитан полиции Роман Зражевский. Полицейский рассказал детям о важности соблюдения техники безопасности, а также напомнил основные Правила дорожного движения для велосипедистов и пешеходов.
Мероприятие состояло из четырех этапов: решение тестов на знание Правил дорожного движения, задания на знание значений дорожных знаков, прохождение полосы препятствий на самокате или велосипеде. Завершающим этапом стал тематический конкурс рисунков на асфальте. Неоценимую помощь в проведении акции оказали представители народной дружины.
В завершение школьники поблагодарили полицейских за интересную и познавательную встречу и пригласили их прийти вновь.
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