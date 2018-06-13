Курская область присоединилась ко Всероссийской акции «Безопасный переход»

Госавтоинспекция , представители администраций образовательных организаций, родители и ребята из отрядов ЮИД провели информационно-пропагандистское мероприятие, направленное на повышение безопасности пешеходов.

В ходе акции взрослые и юные пешеходы из отрядов ЮИД вблизи пешеходных переходов с помощью трафарета наносили на асфальте предупреждающие надписи.

Вблизи пешеходных переходов в городе Курске появились яркие надписи «Возьмите ребенка за руку!», «Снимите наушники!», «Пешеход, будь внимателен!», призывающие сделать ответственным переход через проезжую часть, даже в установленном месте.