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Курская область присоединилась ко Всероссийской акции «Безопасный переход»
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Курская область присоединилась ко Всероссийской акции «Безопасный переход» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 15 минут назад
Госавтоинспекция, представители администраций образовательных организаций, родители и ребята из отрядов ЮИД провели информационно-пропагандистское мероприятие, направленное на повышение безопасности пешеходов.
В ходе акции взрослые и юные пешеходы из отрядов ЮИД вблизи пешеходных переходов с помощью трафарета наносили на асфальте предупреждающие надписи.
Вблизи пешеходных переходов в городе Курске появились яркие надписи «Возьмите ребенка за руку!», «Снимите наушники!», «Пешеход, будь внимателен!», призывающие сделать ответственным переход через проезжую часть, даже в установленном месте.
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