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Кирова топит, Аврора рассыпается: аудиторы проверили улицы, отремонтированные в 2016 году
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Кирова топит, Аврора рассыпается: аудиторы проверили улицы, отремонтированные в 2016 году 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Контрольно-счетная палата Самары опубликовала результаты проверки расходования бюджетных средств на ремонт дорог в 2016 году. Без нарушений, к сожалению, не обошлось.
Судя по отчету, аудиторы проверяли не только документацию, но и результаты работы и то, в каком состоянии дороги находятся сейчас. Претензии они предъявили к качеству ремонта улиц.
— Некоторые подрядчики не выполнили нормативные требования к толщине слоя асфальта. Например, такие нарушения допустили при обустройстве тротуаров на Волжском проспекте и на проезде от улицы Димитрова до гимназии № 1. При ремонте проспекта Кирова не предусмотрели водоотвод с дороги. Поэтому во время дождя или таяния снега данный участок затапливается, — рассказали аудиторы.
Также работники палаты рекомендовали городским властям жестче следить за тем, как подрядчики выполняют свои гарантийные обязательства.
— Во время проверки сотрудники выявили разрушения дороги на примыканиях к трамвайным путям на улицах Авроры, Бобровской (от Черемшанской до проспекта Карла Маркса), вокруг колодцев инженерных сетей, расположенных ниже уровня покрытия, а также на внутридворовых проездах по проспекту Кирова, — сообщили сотрудники палаты.
Не обошли аудиторы вниманием и качество асфальтобетонной смеси, которую использовали для ремонта дороги.
— Это подтверждают результаты проверки 9 проб. Применяемая асфальтобетонная смесь не соответствовала требованиям ГОСТа, — сообщают ревизоры, не уточняя, о каких именно улицах идет речь.
По результатам проверки аудиторы направили представления в профильные ведомства с требованием устранить нарушения.
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