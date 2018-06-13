Рейд по зоне отдыха у Большого Садового пруда провели полицейские и спасатели

Сотрудники полиции совместно со спасателями провели рейд по территории, примыкающей к Большому Садовому пруду. Нелегальная пикниковая зона уже давно доставляет неприятности местным жителям. По результатам проверки семь человек были оштрафованы за розжиг костров. Вместе с двумя горожанами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, они были доставлены в полицию. Об этом сообщили в управе Тимирязевского района.

— Все нарушители являются жителями Тимирязевского или соседнего Коптева, — пояснил представитель управы.

В свою очередь, студенты-активисты навели порядок на территории, собрав более 10 мешков мусора. (мю)