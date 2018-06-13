Обойдемся без сокращений: власти ответили врачам, выступившим против объединения больниц

Ярославские врачи высказались против объединения четырех городских больниц и поликлиник в одну. Глобальную реорганизацию планируют между поликлиникой № 2 на улице Угличской, больницей № 5 на улице Терешковой, № 1 на проспекте Октября и детской клинической больницей № 1, которую уже расселили из аварийного здания на проспекте Ленина.

Планируется, что холдинг будет создан на базе больницы № 1. Однако врачи больницы № 5 на улице Терешковой выступили с волнениями против такого решения. Ведь эта больница работает уже 34 года, за ней закреплены около 15 тысяч ярославцев.

— Любая реорганизация — всегда волнение для коллектива, — говорит и. о. главного врача клинической больницы № 5 Елена Коротова. — Наша больница славится своими кадрами, мы сможем быть полезными в новых условиях и продолжать оказывать качественную медицинскую помощь пациентам.

Власти успокоили врачей: сокращений не будет. Лечить пациентов продолжат те же врачи, которые сейчас закреплены за участками.

— Здесь трудятся высококлассные специалисты, и каждому из них будет предложена работа, — сказал заместитель председателя правительства области Игорь Селезнёв

Напомним, уже рассказали, как будет происходить объединение, и кому предстоит переезд.