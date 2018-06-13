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«Калашников» выпустил электромотоциклы и электрокары для полиции к ЧМ по футболу
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«Калашников» выпустил электромотоциклы и электрокары для полиции к ЧМ по футболу 

RB.ru 53 минуты назад
Фото: RB.ru
«ИЖ Пульсар» при зарядке потребляет 10 кВт. час, его использование в среднем в 12 раз дешевле расходов на мотоциклы с бензиновым двигателем, отмечается в сообщении.
Конструкция мотоцикла предусматривает возможность установки дополнительного оборудования под требования конкретных городских служб, также уточнили в компании.
Электромобиль «Овум» также позволит менять количество пассажирских мест под требования различных служб города и характерезуется плавностью хода, а также низкой пожаро— и взрывоопасность в случае аварии, подчеркнули в концерне «Калашников».
Представленные модели «удобно» использовать как для городского патрулирования, так и в условиях бездорожья и в лесопарковых зонах благодаря «своей высокой проходимости и экологичности», сказал замгендиректора «Калашникова» Владимир Дмитриев.
Впервые «Калашников» представил электромотоциклы для ДПС и ППС в августе 2017 года.
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