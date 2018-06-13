«Калашников» выпустил электромотоциклы и электрокары для полиции к ЧМ по футболу

«ИЖ Пульсар» при зарядке потребляет 10 кВт. час, его использование в среднем в 12 раз дешевле расходов на мотоциклы с бензиновым двигателем, отмечается в сообщении.

Конструкция мотоцикла предусматривает возможность установки дополнительного оборудования под требования конкретных городских служб, также уточнили в компании.

Электромобиль «Овум» также позволит менять количество пассажирских мест под требования различных служб города и характерезуется плавностью хода, а также низкой пожаро— и взрывоопасность в случае аварии, подчеркнули в концерне «Калашников»

Представленные модели «удобно» использовать как для городского патрулирования, так и в условиях бездорожья и в лесопарковых зонах благодаря «своей высокой проходимости и экологичности», сказал замгендиректора «Калашникова» Владимир Дмитриев