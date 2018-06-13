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Асфальтовое покрытие починили на участке Куркинского шоссе
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Асфальтовое покрытие починили на участке Куркинского шоссе 

Управа района Куркино 42 минуты назад
Фото: Управа района Куркино
На одном из участков Куркинского шоссе коммунальщики провели восстановительный локальный ремонт асфальта. Ранее с просьбой починить дорожное покрытие на портал «Наш город» обратился местный житель.
После того, как я мы и выбоины были устранены, на портале был размещен официальный ответ заявителю за подписью главы управы района Куркино Рушана Мирсадерова.
«По вышеуказанному адресу произведены работы по локальному ремонту асфальтобетонного покрытия. В настоящее время покрытие находится в удовлетворительном состоянии», — говорится в ответе.
Напомним, что в прошлом месяце на Жители района Куркино направили на портал в раздел «Дороги» 99 обращений. (ск)
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