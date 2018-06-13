Асфальтовое покрытие починили на участке Куркинского шоссе

На одном из участков Куркинского шоссе коммунальщики провели восстановительный локальный ремонт асфальта. Ранее с просьбой починить дорожное покрытие на портал «Наш город» обратился местный житель.

После того, как я мы и выбоины были устранены, на портале был размещен официальный ответ заявителю за подписью главы управы района Куркино Рушана Мирсадерова

«По вышеуказанному адресу произведены работы по локальному ремонту асфальтобетонного покрытия. В настоящее время покрытие находится в удовлетворительном состоянии», — говорится в ответе.

Напомним, что в прошлом месяце на Жители района Куркино направили на портал в раздел «Дороги» 99 обращений. (ск)