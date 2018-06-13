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Капремонт дороги до паромной переправы на остров Коневец завершится в 2019 году
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Капремонт дороги до паромной переправы на остров Коневец завершится в 2019 году 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Капремонт участка трассы на подъезде к бухте Владимирская в Приозерском районе Ленинградской области завершится в следующем году.
Сейчас на дороге уже уложен нижний слой нового покрытия: грунтовая дорога становится асфальтобетонной. Протяженность ремонтируемого участка составляет полтора километра. После капремонта расчетная скорость движения на двухполосной дороге будет составлять 80 километров в час. Трасса имеет стратегическое значение: это единственный путь до паромной переправы на остров Коневец, где расположен Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь.
Одновременно с этим выполняется капремонт шестикилометрового участка трассы «Санкт-Петербург — Приозерск». Комплекс работ предусматривает, в частности, планировку откосов, устройство обочин и замену водопропускных труб. Дорога является региональным дублёром федеральной трассы А-121 «Сортавала».
Подрядной организацией на объектах задействована спецтехника, использующая Заказчик выполнения работ — ГКУ «Ленавтодор», источником финансирования выступает региональный дорожный фонд.
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