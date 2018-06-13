Появились изменения в движении общественного транспорта в Ростове в связи с ЧМ

В донской столице в связи с мундиалем изменится порядка 30 направлений рейсов автобусов и маршруток. Часть из них будет ходить даже после полуночи. Об этом сообщает портал «Ростов-Транспорт».

— С 17 июня по 15 июля: автобусы № 3, 3А, 7, 67, 70, 80, 98 в направлении из центра города будут сворачивать с Большой Садовой на Кировский, затем — на Красноармейскую, выезжать на Шолохова и следовать далее по маршрутам, — уточняется на сайте.

На следующих маршрутах получится доехать до места назначения даже ночью. Автобусы № 1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 16, 22, 26, 33, 34, 35, 35А, 42, 42А, 45, 46, 47, 49, 51, 54, 58, 60, 61, 65, 67, 70, 71, 77, 78, 80, 83, 90, 98, 99, 55-МТ, 80-МТ и трамваи № 4, 6, 7, 10 будут работать:

до 03:00 следующего дня 17, 26 июня и 2 июля;

до 01:00 следующего дня 20 и 23 июня.

Автобусы № 3, 3А, 54, 7, 67, 70, 80, 98, 55-МТ, 80-МТ и трамваи № 4, 10 будут ходить:

14 июня и 14 июля до 22:00;

22 июня и 15 июля до полуночи;

16 июня до 02:00 следующего дня;

15, 18, 19, 21, 24, 25, 27, 28, 30 июня и 1, 3, 6, 7, 10, 11 июля до 01:00 следующего дня.

Изменятся схемы маршрутов следующих рейсов:

автобусы № 3, 3А, 7, 67, 70, 80, 98 с 17 июня по 15 июля по направлению из центра Ростова будут сворачивать на Кировский с Большой Садовой, далее — на Красноармейскую, Шолохова и затем по своему маршруту. Маршрут в обратную сторону пройдет по тем же улицам: Шолохова — Красноармейская — Кировский — Большая Садовая.

изменения маршрутов автобусов № 1, 46, 65, 77, 92А, 65-МТ, 83-МТ коснутся участка от Ворошиловского до Соборного и Темерницкой. На этом отрезке путь следующий: Ворошиловский — Большая Садовая — Буденновский — Московская — Соборный — Темерницкая — Буденновский — Большая Садовая — Ворошиловский.

автобусы № 33 отправятся с Привокзальной площади по маршруту: Большая Садовая — Буденновский — Московская — Соборный — Темерницкая — Буденновский — Большая Садовая — Ворошиловский;

изменения схемы движения автобусов № 5, 22, 42, 42а, 45, 49, 83: Ворошиловский — Большая Садовая — Буденновский — Московская — Соборный — Темерницкая — Буденновский;

изменения схемы движения автобусов № 35, 35А, 47, 58, 78, 90, 99: Буденновский — Московская — Соборный — Темерницкая — Буденновский — Большая Садовая — Ворошиловский;

изменение направления движения маршрутки № 45: Ворошиловский — Большая Садовая — Буденновский — разворот в створе Береговой — Буденновский;

изменения движения маршрутного такси № 47: Буденновский — разворот в створе Береговой — Буденновский — Большая Садовая — Ворошиловский;

изменения движения автобуса № 31: 1-я Луговая — 2-я Луговая — 1-я Луговая — Пойменная — Темерницкий мост — Красноармейская — площадь Привокзальная — Сиверса — Темерницкий мост — Пойменная — 1-я Луговая;

маршрутки № 49, 77, 92 теперь будут разворачиваться на пересечении Ворошиловского и Суворова;

автобус № 75 — у ТРК «МегаМаг»;

автобус № 39 и троллейбус № 6 отменяются.