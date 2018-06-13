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Брошенный автомобиль убрали из двора на Дубнинской улице
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Брошенный автомобиль убрали из двора на Дубнинской улице 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Из двора дома 24, корп. 4 по Дубнинской улице вывезли брошенный автомобиль. О возникшей проблеме стало известно из сообщения местной жительницы, которое она направила на портал «Наш город».
«Сообщаю, что указанное транспортное средство перемещено на специализированную стоянку ГБУ «Автомобильные дороги», — говорится в официальном ответе главы управы района Восточное Дегунино Виктора Коля, опубликованном на портале.
Напомним, оставить сообщение на портале «Наш город» может любой столичный житель, предварительно пройдя несложную процедуру регистрации. Портал был специально создан для оперативного взаимодействия москвичей и органов исполнительной власти. (мю)
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