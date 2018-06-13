Брошенный автомобиль убрали из двора на Дубнинской улице

Из двора дома 24, корп. 4 по Дубнинской улице вывезли брошенный автомобиль. О возникшей проблеме стало известно из сообщения местной жительницы, которое она направила на портал «Наш город».

«Сообщаю, что указанное транспортное средство перемещено на специализированную стоянку ГБУ «Автомобильные дороги», — говорится в официальном ответе главы управы района Восточное Дегунино Виктора Коля , опубликованном на портале.

Напомним, оставить сообщение на портале «Наш город» может любой столичный житель, предварительно пройдя несложную процедуру регистрации. Портал был специально создан для оперативного взаимодействия москвичей и органов исполнительной власти. (мю)