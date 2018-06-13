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Тюменская транспортная компания не доплатила водителю 1,6 миллиона за сверхурочную работу
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Тюменская транспортная компания не доплатила водителю 1,6 миллиона за сверхурочную работу 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Тюменские судебные приставы помогли бывшему сотруднику транспортно-экспедиционной компании получить не только расчет, но и плату за всю сверхурочную работу. Исполнительное производство о взыскании 1 миллиона 621 тысячи рублей с руководства открытого акционерного общества было возбуждено в Центральном районном отделе УФССП России по Тюменской области.
Тюменец работал в транспортно-экспедиционной компании водителем. При увольнении работодатель не рассчитался с ним в полном объеме, и тогда дальнобойщик обратился за помощью в Государственную инспекцию труда. Во время проверки специалисты надзорного органа нашли грубые нарушения трудового законодательства. Они выяснили, что мужчине никогда не выплачивалась зарплата за сверхурочную работу. При этом, по данным путевых листов, он находился за рулем свыше нормы и ездил по территории, приравненной к районам Крайнего Севера.
— Работодатель не спешил добровольно исполнять судебное решение о выплате 1,6 миллиона рублей. В итоге на счета организации были наложены аресты, — рассказали в региональном управлении УФССП по Тюменской области.
Необходимую сумму в итоге принудительно списали со счетов компании и перечислили водителю.
Куда обращаться и кому жаловаться тюменцам, которые месяцами сидит без зарплаты? Ответы на эти вопросы в инструкции, подготовленной 72.ru.
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