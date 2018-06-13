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Бетономешалка свалилась в дыру в попытке залатать другую выбоину
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Бетономешалка свалилась в дыру в попытке залатать другую выбоину 

Lenta.ru 51 минуту назад
Фото: Lenta.ru
В США бетономешалка пыталась заделать дыру в дороге и провалилась в другое углубление. На видео происшествия обратил внимание портал 4WWL.
Инцидент произошел в городе Новый Орлеан, штат Луизиана. Машина завалилась набок и угодила в дыру колесами с правой стороны. Вскоре на место прибыл тягач и вытащил ее из ямы.
Жители Нового Орлеана эмоционально отреагировали на произошедшее. Пользователь Reddit _Big_Steve_ написал, что «это лучшая метафора, которая описывает состояние нашего славного города». Комментатор all2neat добавил, что ямы на дорогах действительно впечатляют: «это не выбоины, это чертовы каньоны».
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