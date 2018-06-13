Сергей Трофименко: с «Ленд Ровером» по жизни

Я понял, что это гениальная машина еще лет тридцать назад. Я работал в Южной Америке и как-то раз попал в тяжелую аварию: в мою « Тойоту » въехал «Ленд Ровер ». Я был виноват, поранился немного, а когда вышел из машины, обнаружил, что «Тойота» восстановлению не подлежит. «Ленд Роверу» же вообще ничего не было. Даже бампер не погнулся! Вот тогда я и стал мечтать о такой машине.

Стал ездить на желтых «Ленд Роверах» и влюбился в эту марку. Когда в начале 90-х вернулся в Москву, в журнале увидел заметку о приключении «Кэмел Трофи». Я человек дотошный — написал заявочку. И начал участвовать в отборах. Правда, отборы проиграл: были парни куда моложе и лучше физически подготовленные. Но организаторы меня заметили — возможно, потому что я журналист и шесть лет прожил в Гайане. А следующий «Кэмел Трофи» как раз проходил в этой стране. «Хочешь поехать туда журналистом?» — спросили меня. Конечно, я сказал: «Да!» А когда вернулся, организаторы предложили мне заниматься национальным отбором в России. Собственный «Ленд Ровер» еще не мог себе позволить, но казенный «Дискавери» у меня уже был.

Так началось мое полное погружение в марку. «Кэмел Трофи» уже закончился, мы делали большую развлекательную кампанию ко Дню независимости США (хотя сейчас не модно об этом вспоминать), а для нее использовали старые кэмелтрофические «Дефендеры». И руководитель «Ленд Ровера» предложил мне попробовать «Ленд Ровер Экспириэнс». Это был совсем другой уровень, с этим никогда не сталкивался, но согласился. Так я начал заниматься школами «Ленд Ровер Экспириэнс», потом и « Ягуар экспириэнс», а сейчас у нас есть бренд «Экспириэнс центр».

Мы эту машину обожаем, бережно ее храним. А потом стал и собирать. Лет 15 назад мы с моим партнером по бизнесу Максимом Востриковым приобрели в Англии «Ленд Ровер» 1949 года (1948-го найти не смогли), привезли в Россию. Он абсолютно аутентичный, только аккумулятор современный, свечи новые и тент другой, хотя и сделан по старым лекалам. Автомобиль рабочий, мы участвуем во всех исторических ралли. Как проедешь 200 км без усилителя руля и с рессорной подвеской, выйдешь, и все болит, ты понимаешь, насколько тяжелой была работа шофера.

Не бизнес, какой там бизнес! «Ленд Ровер», конечно, любовь. Был в Португалии на запуске электрического «Ягуара» — чума машина! — там стоял такой же, восстановленный Series I 1949 года, и стоил 75 000 фунтов. Да, антикварные машины очень дороги. У нас в России, к сожалению, нет законов, которые помогали бы коллекционерам. Понимаете, наверное, что значит на такой машине пройти ТО? Реально — это невозможно. А надо. Но ведь, сохраняя старую технику, мы сохраняем не только историю марки, но историю машиностроения и куда шире — всю нашу историю.

Со мной трудно дискутировать, потому что я приверженец марки. Раньше любителями «Ленд Ровера» были люди типа меня, а сейчас за рулем новых моделей можно увидеть очень много молодых людей. Это новое поколение, для них «Ленд Ровер» — городской автомобиль, на котором иногда можешь выехать куда-то на травку. Да, аудитория «Ленд Ровера» абсолютно изменилась. Но и машина изменилась, хотя и осталась для меня по-прежнему рабочим инструментом. У меня большой «Рейндж Ровер», на котором езжу по городу и загород. Я его обожаю и считаю одним из лучших автомобилей вообще. А на охоту, рыбалку, в путешествия отправляюсь на 110-м «Дефендере», на ручке.

В наших условиях для дальних путешествий «Дефендер» — идеальная машина. Вот на следующей неделе поеду на Варзугу, это 2000 км. Понятно, что на «Рейндж Ровере» было бы комфортнее, но «Деф» — машина неприхотливая, в конце концов если что-то случится, то в любом гараже, в любой деревне можно починить. А если что-то произойдет с современной машиной? Открываешь капот, включаешь компьютер…

Я его видел. Красивая машина. Красивая! Неудобства «Дефа» от того, что он спроектирован под правый руль. Но я приноровился, мне нравится эта ручка, его брутальность. Англичане обещают, что когда мы увидим новый «Дефендер», он понравится всем. Появятся разные варианты, хотя общая концепция «Дефа» сохранится. Он сделан не в ретростиле, это вполне современная машина, но с узнаваемыми фамильными чертами. Правда, близко нас не подпускали. Рамный? Ну, нет, этого я не могу сказать. Это top secret.

Мы не можем остановить прогресс. Но посмотри, как много любителей старых машин. Я абсолютно уверен, что наступят времена, когда люди будут платить деньги, чтобы на полигоне просто поездить на автомобиле. Не на таком, который бы тебя и вез, и все за тебя делал, а чтобы управлять самому. Переключать передачи в коробке, самому выжимать сцепление. Нас со всех сторон окружают гаджеты, но все больше людей, которым дорога их механическая игрушка.