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Электропоезд «Калуга-1-Москва» Киевского направления задерживается
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Электропоезд «Калуга-1-Москва» Киевского направления задерживается 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Причина изменений в расписании на Московской железной дороге — отказ технических средств.
В движении электропоезда, курсирующего по Киевскому направлению Московской железной дороги (МЖД), произошли изменения. Так, задерживается поезд «Калуга-1-Москва».
Про изменения в расписании, возникшие на данном направлении МЖД, рассказали в пресс-службе ОАО «Центральная ППК».
Внимание! Киевское направление. Задержан п. 6119/6120 (Калуга-1 — Москва) на 55 минут. Предварительная причина: отказ технических средств.
— ЦППК (@centralppk) 13 июня 2018 г.
Поясняется, что задержка этого поезда связана с отказом технических средств.
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