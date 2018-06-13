Электропоезд «Калуга-1-Москва» Киевского направления задерживается

Причина изменений в расписании на Московской железной дороге — отказ технических средств.

В движении электропоезда, курсирующего по Киевскому направлению Московской железной дороги (МЖД), произошли изменения. Так, задерживается поезд «Калуга-1-Москва».

Про изменения в расписании, возникшие на данном направлении МЖД, рассказали в пресс-службе ОАО «Центральная ППК».

Внимание! Киевское направление. Задержан п. 6119/6120 (Калуга-1 — Москва) на 55 минут. Предварительная причина: отказ технических средств.

— ЦППК (@centralppk) 13 июня 2018 г.

Поясняется, что задержка этого поезда связана с отказом технических средств.