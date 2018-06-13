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В Твери по пути к тяжелому больному медики застряли в лифте
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В Твери по пути к тяжелому больному медики застряли в лифте 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: tvernews.ru
11 июня около часа дня бригада скорой медицинской помощи Твери на пути к больному застряла в лифте, сообщают в группе «Подслушано у медиков г. Тверь».
Тяжелый больной мог не дождаться помощи, потому что он находился в поселке Химинститут, а дежурный лифтер в Пролетарском районе Твери. Учитывая состояние больного, он мог умереть, сотрудники скорой помощи, используя физическую силу и смекалку сумели выбраться из лифта-ловушки.
— Не перевелись ещё богатыри, двери сдались под напором силушки молодецкой, — пишут авторы в группе.
Больного успешно спасли и доставили в медицинское учреждение.
Фото из группы «Подслушано у медиков г. Тверь»
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