В Твери по пути к тяжелому больному медики застряли в лифте

11 июня около часа дня бригада скорой медицинской помощи Твери на пути к больному застряла в лифте, сообщают в группе «Подслушано у медиков г. Тверь».

Тяжелый больной мог не дождаться помощи, потому что он находился в поселке Химинститут, а дежурный лифтер в Пролетарском районе Твери. Учитывая состояние больного, он мог умереть, сотрудники скорой помощи, используя физическую силу и смекалку сумели выбраться из лифта-ловушки.

— Не перевелись ещё богатыри, двери сдались под напором силушки молодецкой, — пишут авторы в группе.

Больного успешно спасли и доставили в медицинское учреждение.

Фото из группы «Подслушано у медиков г. Тверь»