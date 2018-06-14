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Скорая помощь Барнаула за месяц выполнила более 30 тысяч вызовов
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Скорая помощь Барнаула за месяц выполнила более 30 тысяч вызовов 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Станция скорой медицинской помощи Барнаула выполнила в мае 2018 года около 30 тысяч вызовов, половина из которых по экстренным ситуациям.
Так, 2,5 тысячи звонков поступило из населенных пунктов Павловского и Первомайского районов.
Как сообщает Минздрав, среди экстренных вызовов — 102 ДТП, три реанимации. Кроме того, тромболитическая терапия оказана 18 пациентам с острым трансмуральным инфарктом миокарда. Больные были доставлены в специализированные клиники Барнаула.
Родители несовершеннолетней пациентки оставили благодарность в рубрике «Спасибо доктор» на сайте Минздрава. Ребенку была оказана своевременная помощь бригадой анестезиологии-реанимации.
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