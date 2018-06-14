Скорая помощь Барнаула за месяц выполнила более 30 тысяч вызовов

Станция скорой медицинской помощи Барнаула выполнила в мае 2018 года около 30 тысяч вызовов, половина из которых по экстренным ситуациям.

Так, 2,5 тысячи звонков поступило из населенных пунктов Павловского и Первомайского районов.

Как сообщает Минздрав, среди экстренных вызовов — 102 ДТП, три реанимации. Кроме того, тромболитическая терапия оказана 18 пациентам с острым трансмуральным инфарктом миокарда. Больные были доставлены в специализированные клиники Барнаула.