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VW потеряет еще миллиард евро из-за «дизельгейта»
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VW потеряет еще миллиард евро из-за «дизельгейта» 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Дизельный скандал, разразившийся еще в 2015 году, обернулся для "Фольксвагена" новыми неприятностями. Брауншвейгская прокуратура наложила на производителя гигантский штраф, придя к выводу, что VW действительно нарушил целый ряд положений.
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