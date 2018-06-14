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VW потеряет еще миллиард евро из-за «дизельгейта»
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VW потеряет еще миллиард евро из-за «дизельгейта»
Вести.Ru
2 часа назад
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Вести.Ru
Дизельный скандал, разразившийся еще в 2015 году, обернулся для "
Фольксвагена
" новыми неприятностями. Брауншвейгская прокуратура наложила на производителя гигантский штраф, придя к выводу, что VW действительно нарушил целый ряд положений.
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