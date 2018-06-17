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Безбашенный грим и необычные костюмы мексиканцев — в фотообзоре из «Лужников»
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Безбашенный грим и необычные костюмы мексиканцев — в фотообзоре из «Лужников» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
17 июня в Москве на стадионе «Лужники» состоится матч чемпионата мира — 2018 в группе F Германия — Мексика.
Самые колоритные болельщики — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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