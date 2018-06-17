Безбашенный грим и необычные костюмы мексиканцев — в фотообзоре из «Лужников»

17 июня в Москве на стадионе «Лужники» состоится матч чемпионата мира — 2018 в группе F Германия — Мексика. Самые колоритные болельщики — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова