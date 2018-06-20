Из северной столицы до Москвы на солнечной энергии

Как уверены создатели судна, если будет интерес со стороны бизнеса, то можно наладить серийный выпуск подобных катамаранов.

В столицу из Санкт-Петербурга прибыла новейшая разработка отечественных инженеров — катамаран с двигателем, который работает от солнечной энергии. — Этот катамаран построен специалистами из Санкт-Петербурга специально для экспедиции «Эковолна», которая проходит в рамках проекта «Инженерные конкурсы и соревнования» дорожной карты «Маринет» Национальной технологической инициативы (НТИ) — говорит капитан судна Евгений Казанов. — Энергетическая установка тоже вся российская. Солнечные панели произведены компанией «Хевел» из Новочебоксарска, аккумуляторы — новосибирской компанией «Лиотех», электроника — столичной компанией «Микроарт». Мы планируем на катамаране полностью повторить путь Петра Великого — пройти по маршруту Санкт-Петербург — Великий Новгород — Москва — Астрахань. Уже пройдено полторы тысячи километров. Исключительно на энергии, полученной от солнечных батарей. Осталось пройти еще пять тысяч. Кстати, за полторы тысячи километров мы могли бы потратить три тонны топлива. Но не потратили ни капли.