Экс-директор НИИ «Склифософского» оказался пациентом своей клиники

Жизнь бывшего руководителя НИИ скорой помощи имени Склифосовского хирурга Александра Ермолова оказалась в руках его коллег. По информации столичных СМИ, он госпитализирован в реанимацию с подозрением на острую непроходимость кишечника. Врач — в тяжелом состоянии.

Александр Ермолов руководил НИИ с 1992 по 2006 годы. Он хирург, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук.

Ранее пятый канал рассказывал о скандальном расследовании в стенах НИИ Склифосовского. В отношении врачей было возбуждено уголовное дело по факту гибели одного из пациентов. Спустя неделю после операции на позвоночнике 46-летний мужчина умер в реанимации.