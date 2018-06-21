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Экс-директор НИИ «Склифософского» оказался пациентом своей клиники
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Экс-директор НИИ «Склифософского» оказался пациентом своей клиники 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Жизнь бывшего руководителя НИИ скорой помощи имени Склифосовского хирурга Александра Ермолова оказалась в руках его коллег. По информации столичных СМИ, он госпитализирован в реанимацию с подозрением на острую непроходимость кишечника. Врач — в тяжелом состоянии.
Александр Ермолов руководил НИИ с 1992 по 2006 годы. Он хирург, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук.
Ранее пятый канал рассказывал о скандальном расследовании в стенах НИИ Склифосовского. В отношении врачей было возбуждено уголовное дело по факту гибели одного из пациентов. Спустя неделю после операции на позвоночнике 46-летний мужчина умер в реанимации.
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